Edu Soto, Toni Acosta, Pilar Castro, Santi Rodríguez, Flo, Pablo Carbonell, Javivi y Rubén Hernández serán los invitados de 'Me resbala'

Antena 3 emite esta noche una nueva edición de 'Me Resbala', el programa de éxito internacional, producido por Shine Iberia y presentado por Arturo Valls. Esta noche el programa contará con ocho cómicos que se someterán a diversas pruebas en las que demostrarán su ingenio, capacidad humorística y reflejos para provocar la risa de toda la familia. Edu Soto, Toni Acosta, Pilar Castro, Santi Rodríguez, Flo, Pablo Carbonell, Javivi y Rubén Hernández afrontarán los retos del programa y crearán, sobre la marcha, situaciones absolutamente tronchantes.



Además, esta noche 'Me resbala' presentará tres nuevas pruebas. Una de ellas será "La marcha atrás", en la que dos de los invitados tendrán que escenificar una historia narrada por Arturo Valls pero con los movimientos al revés, así, para comprobar la validez de la actuación, ésta se grabará y se reproducirá al revés. En "¿Pero, esto qué es?" los cómicos tendrán que exprimirse al máximo para conseguir que sus compañeros adivinen la canción que éste interpreta y que ellos no escuchan. En la última prueba de estreno, "Todos a juglar", uno de los invitados interpretará a una cándida princesa cuyo amor se disputarán dos caballeros, uno en el papel de un tradicional juglar y el otro como un moderno rapero. Ambos intentarán llegar al corazón de la dama con rimas que contengan las palabras que vayan apareciendo en la pantalla.



Cómo todas las semanas, el reto más duro y divertido al que los invitados se tendrán que enfrentar será el "Teatro de dependiente". Esta noche, estará ambientado en un cuarto de baño en el que se producirá una avería y habrá agua por todas partes y en el que los concursantes tendrán que recrear la escena más famosa de la película 'Psicosis'.



El exitoso formato, fue la emisión más vista del día con más de 3 millones de espectadores y registró una cuota del 17,9%, en su estreno el pasado mes de noviembre.