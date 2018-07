Downton Abbey recibe una visita que pondrá en apuros a los Crawley

Antena 3 emite esta noche, en prime time, una doble entrega de Downton Abbey, la serie del momento. La audiencia aplaudió la apuesta de calidad de Antena 3 y la ficción de la ITV protagonizada por Maggie Smith lideró en su estreno la semana pasada con más de 3,2 millones de espectadores (17,1% de share).



ESTA NOCHE EN DOWNTON ABBEY

Downton será el escenario de la próxima caza del zorro y hasta allí tiene previsto acercarse un rico heredero, Evely Napier, en el que Mary está muy interesada. La chica le pide que se quede a dormir en la casa después de la jornada y éste acepta con la condición de que también invite a una amigo suyo, Kemal Pamuk.



El señor Pamuk es agregado de la embajada de Turquía y está en Londres para resolver el tema de la independencia de Albania. Mary acepta y en cuanto se conocen, ambos se sienten tremendamente atraídos. Pero no sólo Mary ve el atractivo del turco, también Thomas lo hace. Un malentendido entre Pamuk y Thomas, hace que el criado se vea obligado a obedecer a Pamuk y llevarle hasta la habitación de Mary una vez estén todos acostados.



Edith decide que si Mary no está interesada en Matthew, ella tratará de que el chico se fije en ella. Para ello se ofrece voluntaria para hacer de guía en un paseo en el que ambos visitarán las iglesias locales, algo que aunque es del agrado del joven, no consigue los efectos deseados por la mediana de los Crawley.



Como mucha gente en la casa, Gwen tiene un secreto y Anna lo descubre. La joven doncella está haciendo un curso por correspondencia porque su ilusión sería dejar de servir para trabajar como secretaria. O'Brien descubre una máquina de escribir y se lo hace saber a Carson. Al enterarse de sus planes, la chica es humillada por parte del personal de servicio.



El señor Crawley contrata un nuevo chófer, Branson, un chico irlandés muy interesado en política y que pronto conecta con Sybil, cuyos intereses y aspiraciones son muy parecidos. Por otra parte, Sybil, está decidida a que Gwen logre su sueño y consiga un trabajo como secretaria.