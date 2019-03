Diversión asegurada con las aventuras de 'Toy Story 2'

Cinco años después del estreno de 'Toy Story', Disney Pixar quiso llevar a la gran pantalla la segunda parte de esta conmovedora película de animación digital. Cuatro emite esta noche en prime time (a partir de las 22:35 horas) la secuela 'Toy Story 2', protagonizada por el vaquero Woody y el héroe espacial Buzz Lightyear.



Los juguetes vuelven a la carga no sólo mantiene la misma calidad que su antecesora sino que en algunos aspectos la supera. 'Toy Story 2' cuenta con un Globo de Oro a la Mejor Película y una nominación a los mismos premios y otra a los Oscar por la Mejor Canción Original ('When she loved me'), 'Toy Story 2'.



Imaginativa, divertida y entrañable, la película vuelve a sumergirse en las locas aventuras de Woody y Buzz Lightyear. A estos dos entrañables personajes hay que sumar la aparición de la divertida vaquera Jessie y del villano galáctico Zurg.



Al igual que en la primera parte, el director John Lasseter crea un film de gran atractivo para públicos de todas las edades con guiños a otras películas como 'La guerra de las Galaxias' o 'Parque Jurásico'.



SINOPSIS 'TOY STORY 2'



Cuando Andy se va de campamento dejando solos a los juguetes, Al McWhiggin, un compulsivo coleccionista de juguetes valiosos, secuestra a Woody. Buzz Lightyear y el resto de los juguetes de Andy deberán actuar con rapidez para rescatarlo, poniéndose al frente de una operación de rescate durante la cual se enfrentarán a múltiples peligros y divertidas situaciones.