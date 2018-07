Culebra abandona el colegio y se ve obligado a trabajar con Ángel

"LA BRUJA DEL BOSQUE"

Mario y Jimena se encuentran atados de pies y manos: ante la amenaza recibida, no pueden seguir investigando. Y además, inmediatamente descubren que "alguien" ha convencido a Rosa de que venda sus propiedades y se marche a otro lugar, dónde empezar de nuevo. Si los Castillo no hacen algo para convencer a su vecina, y rápido... deberán abandonar Valle Perdido.



Mientras tanto Culebra, ajeno a todo, decide abandonar el colegio, harto de que su esfuerzo no parezca servir para nada. Pero entonces se verá obligado a trabajar... ayudando a Ángel. ¿Podrá la cercanía entre los hermanos hacer que se reconcilien... o la tensión entre ellos provocará una tragedia?



Por otro lado Lucas, preocupado por Hugo, decide investigar por su cuenta sobre el paradero de su amigo... Y lo que descubre resulta inquietante. ¿Y si las cosas no son como su madre dice? ¿Qué está ocultando esa mujer realmente? Con la ayuda de Lucia y Carlitos, intentará descubrirlo, aunque eso suponga adentrarse en una casa abandonada en medio del bosque...