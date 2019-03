Cinematrix estrena 'Alvin y las ardillas'

Antena 3 estrena el domingo la producción estadounidense 'Alvin y las ardillas'. La película fue dirigida por Tim Hill y está protagonizada por Jason Lee (actor principal de la serie que emite Neox 'Me llamo Earl'), Don Tiffany, David Cross, Cameron Richardson, Jane Lynch, Veronica Alicino y Erin Chambers.



La película recaudó más de 210 millones de dólares en Norteamérica y aproximadamente 330 en todo el mundo. Logró en 2008 el Kids' Choice Awards como 'Película favorita' y 'Mejor Banda Sonora' en los BMI Film & TV Awards. El filme fue rodado en 2007 en diferentes localizaciones de California (Estados Unidos).



SINOPSIS DE 'ALVIN Y LAS ARDILLAS'



Después de probar suerte con un desesperanzado compositor, tres ardillas muy peculiares, Alvin, Simon y Theodore, deciden hacer de la casa de Dave la suya propia. Enseguida las ardillas se dan cuenta de la necesidad de convencer a Dave de que las deje vivir en su casa para demostrarle que no sólo pueden andar como una persona... ¡sino que pueden cantar!



No tardarán en revelarse como la sensación musical del momento, mientras Dave se convierte en algo más que en su compositor; se convierte en su padre. Los problemas comienzan cuando las ardillas comienzan a darse cuenta de su éxito y se rebelan contra él.