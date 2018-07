Betty se despide de la audiencia

La audiencia de Cosmopolitan Televisión en general y los muchos seguidores de esta serie en particular no pueden perderse esta noche, a partir de las 21:30 horas, el último capítulo de una de las series más populares de los últimos años: 'Betty'.



La última temporada marcó una nueva etapa en la vida de Betty, ascendida a editora asociada de 'Mode' y nos ha mostrado las tensiones con Matt, ahora su jefe; el resentimiento de Marc por haber obtenido el cargo y un triángulo con Amanda, que está enamorada de Matt.



El episodio final, titulado 'Hello Goodbye', se centra en una Betty totalmente preocupada sobre cómo contarle a su amigo y jefe, Daniel Meade (Eric Mabius) acerca de su nuevo trabajo en Londres. Al mismo tiempo, la hermana de Betty, Hilda (Ana Ortiz) intenta evitar que su padre descubra que se ha trasladado a vivir a Manhattan. Wilhelmina Slater (Vanessa Williams), por su parte, se recupera del disparo que recibió de Tyler (Neal Bledsoe) y Amanda Tanen (Becki Newton) finalmente descubre la identidad de su padre.



Para las escenas del episodio final, el equipo de producción se trasladó a Londres e incluyó la participación de uno de los protagonistas de la popular serie 'Mad Men', Bryan Batt interpretando a Spencer Cannon, un actor de telenovelas que ya había aparecido en el episodio anterior.



Tras su finalización, su protagonista principal, America Ferrera, ha formado parte del reparto de varios títulos cinematográficos y se ha sabido que participará en breve en un arco argumental de tres episodios de la popular serie 'The Good Wife'.