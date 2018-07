Batalla final en el último capítulo de Hispania

Antena 3 emite esta noche, en prime time, la batalla final de Hispania, la Leyenda. La serie revelación de 2010 termina su primera temporada imbatible.



Los rebeldes han sido derrotados por las tropas del pretor. Viriato está encadenado junto a Marco y Galba lo llevará a Roma para exhibirlo y condenarlo a una vida de sufrimiento en las mazmorras.



Héctor continua crucificado, muriéndose en la cruz. Sandro, Paulo y Arón siguen enjaulados y su plan de fuga se ve truncado con la detención de Claudia. El pretor sabe que es ella la que está detrás de su intento de asesinato y le hará pagar por ello. Darío es puesto en libertad en pago por la traición de su padre, pero no hay nada que pueda hacer un hombre solo contra toda una legión.



El pretor Galba saborea su triunfo viendo a sus enemigos enjaulados, a su merced... Todo parece estar a su favor, pero no sabe que Viriato, aunque esté preso, todavía no se ha rendido...