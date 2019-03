Antonio se va a vivir con los Castillo

Antena 3 emite esta noche, en prime time, el cuarto episodio de la segunda temporada de Los Protegidos, la serie líder de los domingos que protagonizan Antonio Garrido, Angie Cepeda, Sandra Fernández y Luis Fernández y que mezcla elementos fantásticos en el marco familiar y combina variados géneros y tonos: el thriller con ciertas dosis de comedia.



"NO QUIERO SER NORMAL"

Mario intenta animar a Antonio, que después del caos reinante en Valle Perdido durante las últimas semanas, duda de sus dotes policiales... Y de su propio matrimonio. Pero sin saber cómo, lo único que consigue es que Rosa le eche de casa y se tenga que ir a vivir con los Castillo, poniéndoles a todos en peligro.



Ahora, más que nunca, los chicos necesitan controlar sus poderes y no llamar la atención. Si Rosa Ruano descubre que los Castillo no son una familia normal, todo se habrá acabado y Jimena no podrá encontrar a su hija... Justo ahora que ha descubierto que hay una misteriosa persona, muy cerca de ellos, que puede ayudarle a llegar hasta Blanca.



Sandra, mientras tanto, intenta controlar sus descargas definitivamente... no solo por la presencia de Antonio, sino porque la invitación a una fiesta con piscina hace que el más mínimo desliz pueda suponer una tragedia...



Pero otro lado, Carlitos está harto de controlarse. Cansado de que se metan con él y ser el pelele de la clase, decide que a partir de ahora será un tipo duro, como su nuevo compañero de habitación: Culebra.