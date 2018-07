Antena 3 emite la TV movie 'Días sin Luz'

Antena 3 emite esta noche, a partir de las 22:00 horas, 'Días sin Luz', una película para televisión inspirada en el caso de Mari Luz Cortés, la niña secuestrada y asesinada en enero de 2008 en Huelva. Producida por Antena 3 Films y Ficciona Media (Grupo ZZJ), contó con la colaboración de Juan José Cortés, el padre de Mari Luz.



El estreno de 'Días sin Luz', en enero de 2009, registró una audiencia de 3.215.000 de espectadores y un 20% de cuota de pantalla durante sus más de tres horas de emisión.



Dirigida por el prestigioso cineasta Antonio Hernández, se centra en la lucha del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, un auténtico 'padre coraje', por encontrar y encerrar al asesino de su hija.



SINOPSIS

'Días sin Luz' narra la historia del secuestro y posterior asesinato de la niña de 5 años, Mari Luz Cortés, en una barriada de la ciudad de Huelva. El proceso, todavía pendiente de juicio, concluyó con la detención del presunto asesino de la niña, Santiago del Valle, presunto pederasta y vecino de la familia.



La película para televisión, que se ciñe a los hechos conocidos por la opinión pública, ha dejado de lado el morbo propio de cualquier crimen, centrándose en la lucha del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, un auténtico ‘padre coraje’, por encontrar y encerrar al asesino de su hija.Antonio se levanta una mañana temprano. María, su mujer, no se encuentra muy fuerte de salud por culpa de unos dolores musculares, debido a que se pasa los días trabajando en diferentes mercadillos. Hoy toca el del Portil en Huelva.

Por la tarde, en el barrio se celebra el partido de fútbol del equipo de Antonio. Mientras, en su casa, su hija pequeña, Mari Luz, ha salido a comprar caramelos al kiosco de la esquina y no ha vuelto a casa. La mujer de Antonio, comienza a preocuparse por la tardanza de su hija y empieza a buscarla por el barrio, pero nadie la ha visto.



Antonio consigue que su equipo gane, pero su alegría se apaga cuando recibe una llamada de su mujer avisándole de que su hija ha desaparecido. A Antonio le tiemblan las piernas, tiene un escalofrío, una premonición...



Al llegar a su casa, encuentra a toda su familia y algunos vecinos organizados bajo la tutela de su hermano Luis. A éste se le ocurre ir a casa de un tal Sebastián Romero, que tiene fama de pederasta y al que tiempo atrás se le acusó de abusar de su hija.

Llaman a la puerta pero nadie abre y Luis la tira abajo. Sebastián no está y registran la casa sin encontrar nada. Antonio decide avisar a la Guardia Civil, que le dice que no pueden iniciar la búsqueda hasta que pasen 48 horas de la desaparición.