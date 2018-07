AMC estrena 'Turn: espías de Washington'

AMC estrena esta noche (a las 16:10 horas) 'Turn: espías de Washington' un poderoso drama que explora los tensos y apasionantes acontecimientos que vivieron los primeros espías de la historia de Estados Unidos.



La cadena emitirá un maratón de la primera temporada que empezará esta tarde y continuará mañana domingo 19 de abril. Sólo unos días después, el jueves 23 de abril podremos disfrutar de la segunda temporada de la serie (a las 22:10 horas).



Producida por AMC, se trata de un emocionante thriller protagonizado por el ganador de un BAFTA Jamie Bell y basado en la novela de Alexander Rose 'Washington´s Spies: The Story of America´s First Spy Ring'. La historia arranca en el año 1778, cuando un modesto granjero de Long Island, Abe Woodhull se ve obligado a tomar partido en la Guerra de la Independencia. Woodhull fundará, junto a sus amigos de la infancia, The Culper Ring (un extraño grupo de agentes secretos que no sólo ayudó a George Washington a cambiar el rumbo de la guerra sino que también dio origen a los espías de la era moderna).



El reparto de la serie lo protagoniza Jamie Bell ('Billy Elliot') y lo completan Kevin McNally ('Piratas del Caribe', Burn Gorman ('El caballero oscuro: La leyenda renace') y Ian Kahn ('Dawson Crece').