El final de 'Looking': sin sorpresas para bien o para mal

Si te ha gustado ‘Looking’ te gustará la tv movie a modo de epílogo. Así de sencillo. La despedida de la serie gay de HBO no es otra cosa que una tercera temporada exprés compuesta por cuatro episodios hilados con un estilo un tanto más conclusivo con la excusa de decir adiós al eterno dilema de Patrick. Todos los protagonistas tienen su momento, su claqueta final para no te quedes con el mal sabor de serie cancelada y veas que el relato de los tres amigos de San Francisco concluye. No es una Series Finale espectacular, porque tampoco la serie lo ha sido, pero sí un buen adiós a ‘Looking’, que ha recibido más palos de los que merecía.