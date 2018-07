"Todo es mejor en la televisión"

Los premios Emmy han comenzado con una sorpresa: un número musical con Stephen Colbert cantando. "¡El futuro siempre es más brillante en la televisión!" ha entonado el presentador de la 69ª edición junto a muchos de los nominados esta noche y bailando un cuerpo de bailarinas sacado de 'The Handmaid's Tale'... pero sin capa.

El presidente de los EEUU ha protagonizado parte del monólogo de Stephen Colbert en los premios Emmy: "La mayor estrella televisiva del año ha sido Donald Trump... y Alec Baldwin (que le interpreta en 'Saturday Night Live')".

A Colbert tampoco se le ha olvidado su afición por las redes sociales del presidente, recordando que hace unos años dijo que los gandores estaban amañandos. "Donald Trump nunca ganó un Emmy de todos los que estuvo nominado ¿Por qué no se lo disteis? No estaríamos aquí hoy. No os lo perdonará nunca". Hasta ahora, ya que Alec Baldwin ha podido "dedicarle" su premio como mejor secundario de comedia unos minutos después: "Supongo que debo decirle, señor presidente, que al final consiguió su Emmy".

Pero el momentazo del arranque de los Emmy ha sido la aparición estelar de Sean Picer en el escenario del Microsoft Theater de Los Ángeles ante al atónita mirada de Melissa McCarthy, que ganó un Emmy por su parodia en 'SNL'. La cara de la actriz de 'Veep', Anna Chlumsky, lo resume todo.