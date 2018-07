¿Quién recogerá el premio a la mejor actriz de drama?

Comienzan los últimos preparativos para la fiesta más importante de la televisión, una cita a la que no faltarán las actrices más “dramáticas” de la pequeña pantalla. ¿Quién se llevará el premio a la mejor actriz de drama? Te presentamos a las nominadas.



Lizzy Caplan (‘Masters of Sex’): la actriz a la que estamos acostumbrados a ver en el rol cómico más que en el dramático, ha sido una de las grandes sorpresas de esta edición con su nominación por su interpretación de Virginia Johnson en ‘Masters of sex’, papel con el que ha conseguido su primera nominación a los Emmy.

Michelle Dockery (‘Downton Abbey’): quien es popularmente conocida por meterse en la piel de Lady Mary Crawley en la serie británica 'Downton Abbey'. Su interpretación le ha valido tres nominaciones consecutivas a los Emmy. ¿A la tercera va la vencida?

Claire Danes (‘Homeland’): repite nominación este año, aunque ya cuenta con dos Emmy por ‘Homeland’ (en 2012 y 2013). Su papel de Carrie Mathison, una agente de la CIA en esta serie dramática basada en la serie israelí ‘Hatufim’, le ha servido para conseguir tres nominaciones consecutivas en los premios más importantes de la televisión. ¿Conseguirá el Emmy también este año?

Julianna Margulies (‘The Good Wife’): la actriz que se mete en la piel de Alicia Florrick en la serie de CBS ‘The Good wife’, un drama en el cual las historias personales de los protagonistas se entrecruzan con interesantes casos judiciales, también compite en esta categoría. Por este mismo papel ya consiguió un Emmy en el año 2011.



Kerry Washington (‘Scandal’): la protagonista de esta serie de abogados en la cadena ABC vuelve a colarse en la lista de nominados por segunda año consecutivo. Esta nominación se convirtió en una de las grandes sorpresas de la pasada edición en una categoría (Mejor actriz dramática) que contó con 7 candidatas en vez de 6 como suele ser habitual. Llama la atención que esta actriz sea candidata y en cambio, Tatiana Maslany, quien interpreta a multitud de clones en la serie ‘Orphan Black’, se haya quedado a las puertas de la nominación.

Robin Wright (‘House of Cards’): al igual que Kevin Spacey, su compañero protagonista en 'House of cards', nominado como mejor actor de drama, es candidata como mejor actriz dramática por su interpretación como Claire Underwood. La actriz ya ha conseguido un Globo de Oro por este papel.