Walter White/Heisenberg se verá las caras con los detectives Martin Hart y Rust Cohle. La categoría de Mejor Serie Dramática de la 66ª edición de los premios Emmy vivirá una lucha de titanes: la veterana 'Breaking Bad', que se despide para siempre de estos premios, y 'True Detective', la que se postula como la serie de 2014.



El próximo 25 de agosto se desvelará el secreto en la gala que tendrá lugar en Los Angeles. Dos pesos pesados, AMC y HBO, frente a frente. Una ficción que dijo adiós a la audiencia hace casi un año y otra que ha renovado el panorama televisivo.



'Breaking Bad' podría ganar su segundo Emmy consecutivo, tras alzarse el año pasado como la mejor serie. Aunque no lo parezca, no fue hasta 2013 cuando la serie de AMC recibió el premio a la mejor serie. Sí lo habían recogido sus protagonistas, Bryan Cranston y Aaron Paul.



HBO ha apostado fuerte por 'True Detective', ya que en lugar de presentar la serie en la categoría de miniserie (ya que cada temporada tendrá una historia y protagonistas diferentes, como 'American Horror Story'), donde tendría asegurado el premio; ha decidido que juegue en la liga de los grandes.



Pero la batalla por el Emmy al mejor drama no será un tú a tú (aunque no lo parezca). Series como 'Mad Men', con 4 premios Emmy y 3 Globos de Oro a sus espaldas, también entran en la batalla. La británica 'Downton Abbey' se cuela en esta categoría junto a 'House of Cards', el éxito de Netflix. Otro éxito mundial, 'Juego de Tronos', también opta a este premio, pero pocos apuestan por que gane.