Este año las actrices nos han dejado grandes interpretaciones, pero por desgracia, solo una de ellas se alzará con el Emmy a la mejor actriz protagonista en una serie de Comedia.

La categoría de mejor actriz de comedia llega cargadas de sorpresas. La primera es Taylor Schilling, protagonista de 'Orange is the new black', que se estrena con fuerza en los Emmy, y la gran ausente ha sido Sofía Vergara ('Modern Family').

Aquí os dejamos a las nominadas. ¡Id haciendo vuestras apuestas!

Lena Dunham ('Girls'): Es su tercera nominación consecutiva, aunque en ninguna de las nominaciones logroó alzarse con el premio, aunque ya ha recogido un Globo de Oro por su papel de Hanna en la comedia de HBO.

Edie Falco ('Nurse Jackie'): Conocida principalmente por su papel de Carmela Soprano en la exitosa serie de la HBO, ‘Los Soprano’, por el que ha ganado tres Emmys. Ya recogió en 2010 por su papel en ‘Nurse Jackie’, por el que vuelve a estar nominada.

Julia Louis-Dreyfus ('Veep'): Tras alzarse con la victoria dos años consecutivos por ‘Veep’, se presenta como una de las favoritas para ganar el Emmy, aunque su gran competencia es Taylor Schilling por ‘Orange Is the New Black’.

Melissa McCarthy ('Mike and Molly'): Vuelve a la categoría de mejor actriz de comedia tras caerse en 2013. La actriz ya consiguió el Emmy en 2011.

Amy Poehler ('Parks and Recreation'): Ganadora del Globo de Oro y cinco nominaciones consecutivas a los premios Emmy por su papel en ‘Parks and Recreation’. ¿Será este su año?



Taylor Schilling ('Orange Is the New Black'): La nueva incorporación a las nominaciones, la abanderada del huracán ‘Orange Is the New Black’ ha entrado arrasando este año en los Emmy. Realiza un papel fundamentalmente cómico dentro de una dramedia como es la serie de Netflix.