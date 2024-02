26 DE ABRIL EN CINES

Zendaya, en un triángulo amoroso entre Josh O'Connor y Mike Faist en la esperada película Rivales

La joven estrella Zendaya protagoniza lo nuevo de Luca Guadagnino, director de Call me by your name. Rivales es una cinta de egos y pasión frustrada que gira en torno a jugadores de tenis. No te pierdas el nuevo tráiler.