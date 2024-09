Zac Efron se somete a un tratamiento de células madres por las lesiones que sufre por este papel

Zac Efron es conocido por su entrega a los papeles que interpreta, y su actuación en The Iron Claw (El Clan de Hierro) no fue la excepción. En esta película de 2023, Efron encarnó al legendario luchador Kevin Von Erich, un papel que exigía una intensa preparación física.

Aunque el actor, quien sufrió un accidente este verano en Ibiza, ha asumido con entusiasmo los desafíos físicos en roles anteriores, esta vez el costo fue considerable, pues las exigencias del entrenamiento y las escenas de lucha le causaron graves lesiones en la espalda. A pesar de someterse a meses de fisioterapia, los problemas persistieron, obligándolo a buscar una solución innovadora.

En busca de alivio, Efron decidió explorar la terapia con células madre, una técnica prometedora que ha ganado popularidad en los últimos años. El actor contactó con el Dr. Adeel Khan en la clínica Eterna Health, ubicada en Canadá, donde se sometió a este tratamiento alternativo. Al hablar de su experiencia, Efron ha explicado: "Me comprometo plenamente con mis papeles, que me encantan, pero pasa factura: mi espalda quedó destrozada después de The Iron Claw, incluso después de meses de fisioterapia".

Zac Efron en The Iron Claw ( El Clan de Hierro) | Cordon Press

La terapia con células madre fue una elección que surgió por la curiosidad de Efron hacia este tipo de tratamiento, y tras su consulta con el Dr. Khan, se sintió seguro de seguir adelante. "Curioso por la terapia con células madre, me acerqué al Dr. Adeel Khan, quien respondió todas mis preguntas y me hizo sentir seguro", ha comentado Efron.

Tras recibir el tratamiento, Efron notó una mejoría significativa: "Ahora, seis meses después del tratamiento, he vuelto al gimnasio y ya veo mejoras", ha compartido el actor.

El reparto de The Iron Claw (El Clan de Hierro) | Cordon Press

La dedicación de Efron a sus roles ha sido una constante a lo largo de su carrera, pero este reciente desafío lo ha llevado a explorar opciones más innovadoras para mantener su bienestar físico. La terapia con células madre parece haberle dado la oportunidad de continuar su intensa carrera interpretativa sin sacrificar su salud a largo plazo.