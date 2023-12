Wyatt Russell manda un recado a Marvel antes de comenzar el rodaje de Thunderbolts: "Es hora de hacer una buena película"

No es ningún secreto que Marvel lleva una tendencia a la baja en audiencias tanto en el streaming como en sus últimos estrenos en el cine. Películas como Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o la reciente The Marvels no han cumplido con las expectativas y la Casa de las Ideas está obligada a renovarse si quiere volver al éxito que conseguía con cada proyecto hace no tanto.

Así, una de sus próximas cintas que más expectación ha levantado ha sido Thunderbolts, la cual congregará a los villanos redimidos del UCM, como David Harbour en el papel de Red Guardian, La Contessa (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Soldado de Invierno (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) o John Walker, al que da vida Wyatt Russell. Es decir, una suerte de Escuadrón Suicida.

A este último actor le pudimos ver en la serie Falcon y el Soldado de Invierno sustituyendo al Capitán América, aunque con un código ético algo diferente. Pero ha prometido estar a la altura y brindar a los fans por fin una buena película, según sus palabras.

El actor Wyatt Russell | Gtres

"Tengo confianza en que todo será bueno", dijo según recogió The Hollywood Reporter. "Sé que todo el mundo está en este tren de Marvel en este momento en el que las cosas no van del todo bien", se sinceró, adelantado que "la historia que se les ocurrió es realmente interesante".

"Conozco partes de la historia y cómo funciona, no puedo hablar de eso. Pero no es una película de Marvel sencilla como la que has visto en el pasado", explicó. "Creo que será muy divertida, pero creo que será algo que, con suerte, los fans de Marvel verán y dirán: Oh, está bien, esto es un poco diferente, esforcémonos en ello".

"En cuanto a cómo lo estamos abordando, es hora de trabajar un poco, es hora de hacer una buena película de Marvel, así que hagámoslo y trabajemos duro en ello y no demos las cosas por sentado", se mostró entusiasmado.

Aún la película se encuentra en fase de producción, pero se rumorean fichajes bomba como el de Sadie Sink, Steven Yeun (The Walking Dead) o Ayo Edebiri, la estrella de The Bear.