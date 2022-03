Willow Smith enseña su nuevo y enorme tatuaje con el que toca el cosmos

Willow Smith ha demostrado en varias ocasiones ser una persona con especial sensibilidad ante lo místico. La hija de Will Smith y Jada Pinkett se ha declarado amante del cosmos o de la divinidad femenina, por ejemplo, lanzando su propia línea de perfumes llamada 'Alien Goddess'.

"Siempre me ha gustado todo y cualquier cosa extraterrestre", declaró a Allure el pasado julio. Así que para rendirle homenaje, ha mostrado en las redes sociales su nuevo y enorme tatuaje con temática espacial.

A lo largo del brazo se ha tatuado una mano que se entrelaza con el universo, en forma de espiral. El diseño del brazo nace a raíz de unas ecuaciones que van extendiendo hasta darle forma: "Mi hombre Raymond Jimenez lo hizo de nuevo", comentó junto a la imagen compartida con sus casi 10 millones de seguidores.

Sin embargo, este no es el primero que se hace, ya que, junto a su madre y su abuela, Adrienne Banfield-Norris, se hicieron el mismo tatuaje. Las integrantes de 'Red Table Talk' se hicieron una flor de loto en distintas fases de madurez representando las tres generaciones de la familia. Por su parte, Willow también tiene un tributo a la diosa hindú Saraswati en su mano.

Aunque no se sabe la reacción de Will Smith, a quien le ocultó en el pasado el tatuaje de la flor temiendo su reacción, es muy posible que le encante. Así lo contó la cantante: "Él era en realidad el motivo por el que estaba más nerviosa. Se lo mostré y me dijo: 'Está divino. Son tus decisiones y te quiero. Me alegro de que tengas algo que luzca tan bien'".

El último tatuaje lo llevó a cabo el artista Raymond Jiménez en su estudio de Los Ángeles, quien no desaprovechó la ocasión de mostrar el resultado en su perfil. A lo que Willow le comentó: "¡Eres el mejor!".

