¿Vuelve Rachel Zegler en la nueva película de Los Juegos del Hambre? Lucy Gray responde

El pasado junio Lionsgate sorprendió a los fans de Los Juegos del Hambre anunciando una nueva historia que se convertirá en una nueva película dentro de su universo.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha) estará ambientada en el Vasallaje de los Veinticinco, los juegos a los que se enfrentó el personaje de Haymitch, Woody Harrelson en la saga original.

Después de la gran acogida de Balada de pájaros cantores y serpientes, la precuela que volvió a despertar la nostalgia por la saga, la productora y la autora de los libros, Suzanne Collins, no han perdido el tiempo para embarcarse en un nuevo proyecto. Este se está desarrollando tan rápido que aún no conocemos la historia, pues la novela no se estrena hasta marzo del próximo año. La película también tiene ya fecha de estreno: noviembre de 2026.

Así, en una charla con Jack Antonoff, le han preguntado a Rachel Zegler, protagonista de la precuela, si tiene planes o estaría dispuesta a volver en la nueva película.

"Moriría por la oportunidad de volver como Lucy Gray Baird, pero no estoy incluida", respondía clara y concisa la actriz. Y es que su final en la saga continúa siendo un misterio, por lo que sería difícil retomar su historia.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha se ambienta años después de 'Balada', pero también 24 años antes del comienzo de la saga original.

Así, volveremos a retroceder al pasado para los 50º Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Allí compitió Haymitch Abernathy, conocido por ser el mentor de Katniss y Peeta cuando son elegidos para representar al distrito 12 en los 74º y 75º Juegos del Hambre.