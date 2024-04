La viuda de Patrick Swayze confiesa que volvió a casarse porque el actor se le apareció en un sueño: "Fue como si resucitara"

Patrick Swayze fue uno de los actores más queridos de finales de los 80 y principios de los 90 gracias a películas tan icónicas como Dirty Dancing o Ghost.

Desgraciadamente, el actor fallecía a los 57 años en el año 2009 a consecuencia de un cáncer de páncreas. Junto al éxito en su carrera Patrick gozó toda su vida de tener una preciosa relación con su mujer, la bailarina Lisa Niemi, con quien se casó en el año 1975, quien estuvo a su lado hasta el día de su muerte.

Pero, después de que falleciera Swayze, Lisa volvió a casarse en 2014 con Albert DePrisco, una decisión que fue muy criticada por algunos fans del intérprete.

Patrick Swayze y su mujer Lisa Niemi | Cordon Press

Ahora, Lisa ha ofrecido una entrevista al podcast de TJ Holmes y Amy Robach donde revela que tuvo la aprobación de Patrick Swayze para volver a casarse después de que él ya hubiera muerto:

"Tuve un sueño cuando estábamos pensando en casarnos. Fue como si hubiera resucitado. Yo estaba en un patio, cuando lo veo en mis sueños, él no podía hablar, pero puedo entender lo que estaba diciendo. Y él se acercó a mí, me rodeó con sus brazos y yo dije: 'No puedo casarme con Albert ahora porque has vuelto'. ¡Gracias a Dios que has vuelto!'".

"Las palabras que me vinieron fueron: 'Sé que me amas'. Y eso no tiene nada que ver con esto'. Era como si me estuviera haciéndome saber que eso no cambiaba lo que sentíamos el uno por el otro en nuestra relación. Fue como dar una bendición", explica Lisa.

Aunque también detalla lo duras que fueron las críticas entonces: "Recibí muchas críticas, era como, '¿Cómo te atreves?' Hay algunos fans de Patrick bastante rabiosos que piensan que soy malvada y simplemente no les gusto porque estaba casada con él".

"Muchas veces estuve tentada en decir: '¡Oye poneos en mi lugar, dímelo a la cara! Atrévete, dime que sólo porque perdí a mi marido ya no lo amo'. Es ridículo", recuerda.

Patrick Swayze y su mujer Lisa Niemi | Getty

"Si nos hubiéramos conocido antes, no habría sucedido, pero después de tres años estábamos listos", explica sobre cuando conoció a su actual marido.

"No me di cuenta de lo sola que estaba hasta mucho tiempo después. Porque soy una chica un poco animada. Puedo soportarlo. 'Esto no es soledad lo que estoy sintiendo'. Estoy lidiando con el dolor. Pero fue maravilloso cuando él entró en mi vida", comenta.

Para después declarar lo mal que se sintió cuando le pidió matrimonio: "Yo estaba como, 'Oh, mierda'. Me sentí como si ya estuviera casada, en cierto modo".

Entonces, Lisa le preguntó a Albert si aceptaba que ella siguiera queriendo a Patrick Swayze: "'No, sé que lo amas y sé que me amas. Y estoy aquí para amarte ahora'".

Por último, la mujer del actor asegura que no puede "olvidarse de Patrick": "¿Estás bromeando? Patrick todavía está conmigo. Todavía tengo una relación con él. Es solo que físicamente no está aquí. Todos los días está conmigo y lo siento ahí".