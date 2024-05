Visitamos el rodaje de Pídeme lo que quieras, con Mario Ermito y Gabriela Andrada: "Hemos creado un clima familiar"

Gabriela Andrada, la actriz que interpretará a Judith en la película Pídeme lo que quieras, ya avisó a los lectores: "Que se agarren, que vienen curvas", sin embargo, nosotros lo hemos querido corroborar de primera mano y nos hemos adentrado en el rodaje del largometraje. Además, hemos charlado con los actores protagonistas, Mario Ermito y Gabriela Andrada, y su directora, Lucía Alemany. Nos han hablado de sus personajes, del rodaje y, por supuesto, de cómo es grabar estas escenas eróticas que tanto caracterizan a la novela Pídeme lo que quieras, de Megan Maxwell.

Esta saga, compuesta por seis libros: Pídeme lo que quieras, Pídeme lo que quieras, ahora y siempre, Pídeme lo que quieras o déjame, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré, Sorpréndeme, Yo soy Eric Zimmerman y Yo soy Eric Zimmerman 2, ha conseguido vender un millón de libros, por lo que el reto y la presión de su adaptación a la gran pantalla es muy grande.

Sin embargo, Lucía Alemany lo deja claro: "la peli no va a ser jamás como el libro. Entonces, como yo esto lo tengo claro, voy a hacer una obra que en sí misma funcione", pues es muy complicado adaptar un libro de 400 páginas a una película de 90 minutos. Lo que espera su directora es que "la peli pueda gustar tanto o que enganche tanto la historia como obra en sí misma".

Por el momento, el anuncio de los dos actores que interpretarán a sus protagonistas fue muy bien recibido. De hecho, Gabriela confiesa que "me daba mucho miedo sentir cierto rechazo y la verdad es que he recibido un 99% de mensajes súper cariñosos, súper divertidos. Sobre todo, de las seguidoras latinas, que son lo más". Pero al principio le daba miedo interpretar a Judith, quien recibe el apodo de "la morenita", porque "yo soy blanco cadáver, tengo el pelo castaño, pero soy blanco radioactivo", se sincera la actriz.

A pesar de esta presión por no decepcionar a los lectores en cuanto al imaginario que tenían de los personajes de la novela, los tres confiesan que el rodaje está yendo muy bien. "Está siendo una experiencia maravillosa y me estoy encontrando super a gusto con todo el equipo. La verdad es que me he encontrado como un clima familiar", explica Mario. A pesar de su nacionalidad italiana, este no es el primer proyecto del actor en nuestro país, pues antes ya había trabajado en la serie Un cuento perfecto (2023) y Por los pelos. Una historia de autoestima (2022).

Confiesa que España es su segunda casa y que no se siente como un extranjero, además cree que "en una vida pasada era un español". Comenzó a aprender nuestro idioma hace tres años debido a su primer proyecto en España, además, de una manera muy peculiar: "empecé antes a hablarlo, después a escribirlo y luego a leerlo. Muy curioso". Además, el reto de interpretar a Eric Zimmerman para Mario ha sido mayor, pues "yo soy italiano y he tenido que actuar en español y con acento alemán".

Sin embargo, aunque haya tenido otros trabajos cinematográficos previos, Pídeme lo que quieras es su primera película erótica. Por ello, cuando le preguntamos sobre la grabación de estas escenas más íntimas, añade que "somos actores y algo que nos gusta es descubrir siempre cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort, y fue como un reto". Además, indica que su coordinadora de intimidad los cuida mucho, por lo que en ningún momento se ha sentido incómodo. En esta comodidad también tiene mucho que ver que en estas escenas el equipo de rodaje sea mucho más reducido. Por su parte, Gabriela añade que "la verdad es que no soy particularmente pudorosa de decir que no me siento más expuesta por estar desnuda. Me siento más expuesta cuando tengo una escena muy dramática o muy difícil, ahí sí que necesito el respeto del equipo".

Para Gabriela esta es la tercera adaptación de una novela en la que trabaja, y parece que le ha cogido el gusto a esto de interpretar a personajes literarios, pues confiesa que está intentando convencer a su productor para actuar en otros títulos novelísticos en la gran pantalla. "Me gusta muchísimo leer y tengo un apartado de libros legibles y otro apartado de libros adaptables, entonces se los voy pasando, voy con bolsas de libros", añade. Además, se atreve a dar algunos nombres de novelas, como Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, y Cien noches, de Luisgé Martín; aunque declara que será imposible hacer realidad esta fantasía. Lo que sí que podría ser más asequible es seguir disfrutando de ella en esta seria erótica de Megan Maxwell. Aunque aún no se ha hablado ni confirmado la continuidad de esta adaptación al séptimo arte, Lucía admite que "depende de cómo se encare el proyecto. Si es de mi interés o no, si el guion me gusta o no. En principio, sí".

Además de la interpretación, Mario también está muy ligado al mundo musical. Ha publicado varias canciones como cantante, por lo que nos aventuramos a preguntarles sobre una posible colaboración con la banda sonora de la película. Aunque él no se niega a esta idea, la directora confiesa que "se llegó a plantear en algún momento, sí. Pero no va a ser. Al final no". En cuanto al aspecto musical, Lucía explica que, a pesar de que Megan Maxwell incluye en la novela algunos hits, no se han podido utilizar todos. "Y en realidad solo nos hemos centrado en un tema que es narrativo. O sea, el resto de música es como particular nuestra", añade la directora. Aunque no ha podido adelantar de qué tema se trata.

Tendremos que esperar hasta el 29 de noviembre, su estreno en salas, para conocer más detalles sobre la obra. De momento, su directora confiesa que "soy muy consciente de que va a dar mucho de que hablar".