Uma Thurman presenta en público a su hija pequeña de 10 años y es una copia suya

Uma Thurman ha acudido a estreno de la obra en Broadway 'Some Like It Hot', basada en el libro coescrito por Matthew López que trata sobre la película de 1959 protagonizada por Marilyn Monroe y que lleva el mismo nombre.

La actriz de 'Kill Bill' asistió al evento con su hija pequeña Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence Thurman-Busson, más conocida como Luna. Ambas posaron muy sonrientes en el Photocall del evento. Uma llevaba un look muy sofisticado formado por un jersey negro de cuello alto que combinó con una falda del mismo color y una chaqueta sastre gris.

Mientras, Luna, sorprendió con un look verde oliva compuesto por una capa cruzada y un vestido un tono más claro. Medias con topitos y unos zapatos en negro que combinaban con su pequeño clutch con pedrería.

Uma Thurman con su hija pequeña, Luna, en Broadway | Getty

Uma Thurman tiene 3 hijos en total. Los dos mayores, Maya Ray de 24 años, y Levon Roan de 20, nacieron de su matrimonio con el actor Ethan Hawke con quien estuvo casada desde el año 1998 hasta le 2004.

Después, la intérprete tendría en el año 2012 a Luna de su relación con el financiero francés Arpad Busson con quien estuvo comprometida desde el año 2011 pero nunca llegaron a contraer matrimonio y rompieron en 2014.

La relación entre Uma y Arpad sufrió muchos altibajos y no terminaron en muy buenos términos. Ambos se enfrentaron en los tribunales por la custodia de la niña, custodia que finalmente recayó en la actriz de 'Pulp Fiction'.

Durante el juicio, el juez que llevó el caso, Matthew Cooper, animó a la expareja a superar sus diferencias por el bienestar de la pequeña: "En este punto, Luna tiene todas las ventajas de la vida. Tiene dos padres que la aman, dos padres que la mantienen ampliamente", explicaba.

"Lo único que falta, y espero que llegue pronto, es que sus padres puedan llegar a algún punto en la vida donde puedan dejar de lado su rencor y su ira entre ellos y puedan unirse, sin amarse nunca o incluso gustarse unos a otros, al menos ser capaces de cooperar".

"La esperanza es eterna", contestó entonces Uma Thurman.