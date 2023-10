La trágica muerte que hizo que Pamela Anderson decidiera dejar de usar maquillaje

Pamela Anderson es todo un símbolo de la década de los año 90 donde su imagen está marcada en toda esta generación. La actriz se caracterizó por su exuberante figura, su pelo con mucho volumen y llevar un maquillaje muy cargada, típico de la época.

Aunque ahora con 56 años la actriz de Los Vigilantes de la Playa ha dado un giro radical a esta imagen y, en la actualidad, ha abrazado su lado más natural hasta el punto de dejar de llevar maquillaje.

Pamela Anderson en el desfile de Vivienne Westwood en la Semana de la Moda de París | Reuters

Ha sido en la Semana de la Moda de París, donde Pamela ha asistido a varios desfiles, donde se ha hecho evidente esta decisión de Anderson de ir a cara lavada, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Pero la motivación para dejar de usar maquillaje nace de un momento un tanto trágico para la intérprete. Y es que, Pamela Anderson decidió empezar a llevar su rostro al natural después de que en 2019 muriera por un cáncer de mama su maquilladora Alexis Vogel a los 61 años.

"Fue la mejor. Y desde entonces sentí que, sin Alexis, era mejor para mí no usar maquillaje", explica al medio.

Para después sincerarse sobre lo "liberador, divertido y un poco rebelde" que ha sido esta decisión. "Me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen", explica.

"Creo que todos empezamos a parecer un poco raros cuando nos hacemos mayores. Y me río de mí misma cuando me miro al espejo. Yo digo: vaya, esto es realmente... ¿qué me está pasando? Es un viaje". Aunque está contenta de envejecer de esta manera: "Me siento bien. Estoy en un buen lugar".