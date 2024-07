Todo lo que tienes que saber de Joker: Folie à Deux: Estreno, trama, protagonistas y más

Joker, dirigida por Todd Phillips y estrenada en 2019, se convirtió en un fenómeno cinematográfico que redefinió el concepto de las películas de superhéroes y villanos. Protagonizada por Joaquin Phoenix en el papel principal, la película presentó una interpretación oscura y profundamente psicológica del origen de uno de los villanos más icónicos del universo de DC Comics.

La actuación de Phoenix fue aclamada por la crítica, llevándolo a ganar el Oscar al Mejor Actor. Tras el éxito abrumador de la primera entrega, la expectativa por una secuela era inevitable. Así nace Joker 2, titulada oficialmente Joker: Folie à Deux.

Lady Gaga y Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

¿Cuándo se estrena Joker 2?

La fecha de estreno de Joker: Folie à Deux ha sido fijada para el 4 de octubre de 2024, exactamente cinco años después del lanzamiento de la primera película. Esta decisión estratégica busca replicar el éxito de la primera entrega al lanzarse en una época similar, donde la audiencia está más receptiva a películas de este calibre, justo antes de la temporada de premios.

Joaquin Phoenix en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

¿Quién sale en Joker 2?

La secuela cuenta nuevamente con Joaquin Phoenix retomando su papel de Arthur Fleck, también conocido como el Joker. Su retorno era esencial para mantener la continuidad y la autenticidad del personaje que tanto impacto causó.

Además, se ha confirmado la participación de Lady Gaga en el rol de Harley Quinn, un personaje fundamental en la mitología del Joker. Esta elección ha generado mucho revuelo en redes, pese a ello, tiene sentido que ella interprete a Quinn ya que la película será un musical, y Gaga es conocida por sus impresionantes habilidades vocales y su presencia escénica.

Lady Gaga en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

Zazie Beetz regresará como Sophie Dumond, pero aún no está claro si Douglas Hodge y Dante Pereira-Olson volverán como Alfred Pennyworth y Bruce Wayne, respectivamente. Además, el estreno del primer tráiler de la película confirmó que Steve Coogan tiene un papel en la película, considerando su escena juntos en el tráiler, probablemente sea el nuevo terapeuta de Arthur Fleck.

El reparto se enriquece con la inclusión de Harry Lawtey, conocido por su papel en Industry, en un rol clave aún no confirmado. Catherine Keener, reconocida por su trabajo en Déjame Salir, y Jacob Lofland, de El Corredor del laberinto, también se suman en papeles que aún no han sido revelados. El segundo tráiler de la película presenta también a la estrella de Gangs of New York, Brendan Gleeson, interpretando a un guardia de prisión.

¿De qué tratará Joker 2?

Joker: Folie à Deux promete explorar aún más la compleja psique de Arthur Fleck. El título, que se traduce del francés como "Locura de dos", sugiere una exploración profunda de la relación entre el Joker y Harley Quinn.

La narrativa se centraría en la evolución de Fleck como el Joker y su impacto en Gotham City, además de su relación con Harley. La secuela también promete mantener el tono oscuro y psicológico que caracterizó a la primera película, posiblemente profundizando en temas de enfermedad mental, caos social y el colapso de la estructura moral de los personajes.

Joaquin Phoenix y Lady Gaga en Joker: Folie à Deux | Warner Bros.

La película se perfila como una secuela digna de su predecesora, esperando volver a cautivar y perturbar a la audiencia. Con su estreno en octubre de 2024, los fans de la primera película y los nuevos espectadores están ansiosos por ver qué depara el próximo capítulo en la historia del Joker de Phoenix.