Todo sobre Inside Out 2 (Del Revés): Conoce a Ansiedad y el resto de nuevas emociones que inundan a Riley

Las vocecillas dentro de la cabeza de Riley la conocen bien por dentro y por fuera, pero el próximo verano todo cambiará cuando Del revés 2 (Inside Out 2) de Disney y Pixar introduzca nuevas emociones típicas de la adolescencia.

Según la directora de la película Kelsey Mann, hay un nuevo personaje que promete revolucionar las cosas dentro de la sede central: "Ansiedad, a la que pone voz Maya Hawke en la versión original, es nueva en el equipo, pero no es de las que se quedan en segundo plano", explica Mann. "Eso tiene mucho sentido si lo piensas en términos de lo que ocurre dentro de todas nuestras mentes".

El próximo 19 de junio llega la esperada secuela del éxito Del Revés (Inside Out), y estas nuevas emociones no se lo pondrán fácil a Alegría y compañía. Te las presentamos todas:

Nuevos personajes de Inside Out 2 | Disney Pixar

Maya Hawke presta su voz a Ansiedad, cuya llegada ya se había anunciado y que pondrá patas arriba la sede central y otras cosas. Ansiedad es un manojo de energía desbordante que se dedica a poner a prueba a Riley ante situaciones negativas.

Puede que Envidia, voz de Ayo Edebiri en versión original, sea pequeña, pero sabe lo que quiere. Siempre está celosa de todo lo que tienen los demás y no le da miedo demostrarlo.

Pero a Ennui, con voz de Adèle Exarchopoulus en versión original, todo eso le trae al fresco. Aburrida y apática y con un hábil movimiento de ojos, Ennui añade la dosis perfecta de apatía adolescente a la personalidad de Riley.

A Vergüenza, con voz de Paul Walter Hauser en versión original, le gusta pasar desapercibida, lo que no es nada fácil teniendo en cuenta que es una emoción muy corpulenta con una resplandeciente tez rosada.

Póster de Inside Out 2 | Disney Pixar

Del revés 2 (Inside Out 2) de Disney y Pixar, vuelve a la mente de la recién estrenada adolescente Riley justo cuando la sede central está pasando por una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco se las han arreglado muy bien hasta ahora pero de repente no están seguros de lo que van a sentir cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola.

Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, Del revés 2 (Inside Out 2) cuenta con música compuesta por Andrea Datzman y producida por Michael Giacchino. La película se estrena solo en cines el 19 de junio de 2024.