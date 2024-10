Sydney Sweeney aparece con mullet y pelo oscuro y rizado: Imposible reconocerla

Sydney Sweeney tiene una agenda repleta y es que la actriz de Euphoria no para de trabajar. Este año ha estrenado ya 3 películas: Madame Web, Inmaculate y Eden. Y, además, está en preparación de otros 4 proyectos.

Una de sus próximas películas es el biopic de la deportista Christy Martin quien se convirtió en una de las boxeadoras más importantes de los años 90. Aunque su historia se truncó cuando su marido y, también manager James V. Martin, la apuñaló y disparó después de una discusión. Su esposo la dio por muerta pero, finalmente, Christy sobrevivió.

Actualmente Sydney está rodando la película en Carolina del Norte y ha sido fotografiada caracterizada para el personaje. Sweeney está completamente irreconocible tras cambiar su larga y rubia melena por, lo que parece, una peluca morena de corte mullet y rizada.

"Creo que es joven, atractiva, talentosa y está a punto de hacer una película que, en más de 20 años, los padres verán con sus hijas para concientizarlas sobre la violencia doméstica", dijo Christy Martin a TMZ sobre Sydney y la película.

"Quiero que esta película conciencie sobre la violencia doméstica, el desafío de la sexualidad y la historia de los desvalidos en general. Soy hija de un minero de carbón de un pequeño pueblo en el sur de Virginia Occidental que tuvo un impacto en un deporte que no se tomaba en serio: el boxeo femenino", siguió diciendo.

Por su parte, este papel es un reto para Sydney Sweeney a quien estamos acostumbrados a ver siempre con una imagen más explosiva. Aunque, la actriz afirma que hizo boxeo desde los 12 años hasta los 19.

"Tenía muchas ganas de volver al ring, entrenar y transformar mi cuerpo", declaró la intérprete a Dateline sobre su papel.

"La historia de Christy no es fácil, es exigente física y emocionalmente, hay mucho peso que llevar. Pero me encanta ponerme a prueba", explicaba.

"Me apasiona el mundo de la lucha, la historia de Christy arroja luz sobre su increíble ascenso a la cima y muestra las dificultades de la fama detrás de escena. Me siento obligada a contar la historia de una mujer que enfrentó tanta adversidad y no permitió que la derrotaran. Es poderosa y emotiva", concluía.