Susan Sarandon y Kevin Costner, su emotivo reencuentro 36 años después trabajar juntos

Susan Sarandon y Kevin Costner, dos iconos de Hollywood que protagonizaron juntos la legendaria película de béisbol Bull Durham en 1988, se han reencontrado más de tres décadas después, aunque esta vez no por una película, sino por una noble causa.

Ambos actores coincidieron en un evento organizado por la fundación sin fines de lucro Better World Fund, que promueve causas humanitarias a través del cine, durante el prestigioso Festival de Cine de Venecia. Este encuentro especial ha permitido a los viejos amigos reconectar y compartir un dulce momento después de tantos años.

Sarandon, ha expresado su agradecimiento en una emotiva publicación en Instagram, en la que ha resaltado la importancia de la fundación y también se ha mostrado encantada de reencontrarse con su coprotagonista de Bull Durham.

"Es un gran honor recibir un premio de esta gran organización Better World Fund y un doble placer pasar tiempo con el otro homenajeado y mi querido amigo, Kevin Costner. No puedo esperar a ver el estreno de Horizonte Americano 2 mañana", ha escrito la actriz.

Este evento no solo muestra el compromiso de ambos actores con causas sociales, sino que también ha permitido a los fans de Bull Durham disfrutar de la nostalgia al ver a sus estrellas reunidas. Kevin Costner no se ha quedado atrás y ha compartido una publicación en su propia cuenta de Instagram, acompañada de una imagen de su reciente encuentro y una foto de sus días en el set de Bull Durham: "No hay nada como ponerse al día con un viejo amigo. Es un placer verte, Susana Sarandon. Hemos recorrido un largo camino desde nuestros días en Bull Durham".

Este reencuentro ha generado revuelo en las redes sociales, con muchos fans expresando su emoción al ver a estas dos estrellas compartiendo un momento tan especial. A pesar de que los años han pasado desde su colaboración en Bull Durham, está claro que el vínculo entre Sarandon y Costner sigue siendo fuerte, cimentado tanto por su carrera compartida como por el respeto mutuo entre los actores.