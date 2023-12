TENÍA 60 AÑOS

Se suicida la actriz Emmanuelle Debever, quien acusó a Gerard Depardieu de agresión sexual en 2019

La actriz Emmanuelle Debever, quien acusó en 2019 a Gerard Depardieu de agresión sexual, se ha suicidado a los 60 años el mismo día que se emitía el documental sobre el actor francés, Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre.