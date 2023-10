Stella del Carmen sorprende con su "spanglish" y su amor por España y confiesa si lo habla con Antonio Banderas: "Se va a enfadar conmigo"

La hija de Melanie Griffith y Antonio Banderas, Stella del Carmen, ha llegado a Madrid para amadrinar la presentación de la nueva colección de joyas de la firma Rabat donde se enfrentó a la presa española sobre la alfombra roja donde llamó la atención su soltura al entender español.

En el vídeo de arriba puedes ver la entrevista donde la joven de 27 años se sincera sobre su relación con España. Así cuando le preguntan si le gustaría vivir en nuestro país dice: "No lo he pensado, pero me encanta España, me encanta estar aquí y me gustaría quedarme una temporada para pasar tiempo con mi familia y para practicar mi español, que como pueden ver hablo spanglish".

Stella del Carmen Banderas en la fiesta de Rabat en Madrid | Gtres

Para después explicar qué significa España para ella: "Definitivamente España es familia". Luego seguir diciendo que lo primeo que hace cuando llega a nuestro país es "comer jamón": "No hay comida española en Los Ángeles, así que es lo primero que hago cuando vengo aquí, comer jamón", dice con una pronunciación de la j muy correcta.

Sobre su dominio del español asegura que lo entiende perfectamente pero necesita practicarlo un poco. Para después desvelar si habla inglés con Antonio Banderas: "Sí, se va a enfadar conmigo por decir esto pero nunca me habló en inglés mientras crecía, creo que porque estábamos principalmente en Estados Unidos, así que también estaba practicando su inglés, pero si paso más tiempo aquí mi español mejorará, ya veremos".

Stella del Carmen y Antonio Banderas | Getty

También comenta que su hermana Dakota Johnson tiene un gran dominio de nuestro lenguaje: "Su español es realmente bueno aunque no admitirá que lo es, es genial. Venimos más de lo que os enteráis. Intento venir tantas veces como puedo, pero eso es dos o tres veces al año".

Después se atreve a decir cuál es su frase favorita en español: "Ponme un tinto de verano, por favor". Y si conoce muchos más sitios de España además de Madrid o Málaga: "Me encantaría hacer un viaje por carretera y ver todo el país porque no he pasado mucho tiempo fuera del sur. Creo que he estado en el norte de España tal vez una vez, pero me encantaría ver todo, así que si tienen recomendaciones", dice para terminar su entrevista con un "hasta luego".