"No me sorprendería que Wicked sea prohibida en 3 o 5 años": El oscuro presagio de un director sobre la censura en EE.UU.

No cabe duda que Wicked ha sido una de las películas del año. El musical ha sido un éxito en salas y en crítica, teniendo a millones de fans pendientes del estreno de su Parte 2.

Uno de los cineastas más entusiasmados con la precuela de El mago de Oz ha sido Adam McKay, director de películas como No mires arriba o Vice, las cuales contienen un discurso muy crítico con la sociedad estadounidense y sus políticos.

El director ha sido noticia en las últimas horas al impactaba a su comunidad en X con su vaticinio sobre films como Wicked.

Cynthia Erivo y Ariana Grande en Wicked | Universal Pictures

"A nivel puramente narrativo, Wicked: Parte 1 está a la altura de una de las películas de grandes estudios de Hollywood más radicales jamás realizadas", ha asegurado, explicando que "trata abiertamente sobre la radicalización frente al fascismo y la propaganda".

De hecho, no se ha quedado corto en elogios, comparando a la película de Ariana Grande y Cynthia Erivo con clásicos como El puente sobre el río Kwai, Sonrisas y lágrimas, Centauros del desierto o Ciudadano Kane. "Es MUY radical. Mi hija me dijo que el libro es una locura y que vale la pena leerlo. Ariana Grande también es increíble. Es una de las mejores interpretaciones que encontrarás en cualquier género", opinó en X.

"Lo que realmente sorprende de Wicked: Parte 1 es que se estrena AHORA, cuando Estados Unidos nunca ha sido más derechista y propagandizado", ha sugerido. "Y sí, sé que la producción teatral y el libro son mucho más antiguos, por lo que parte del tiempo es una coincidencia, pero aún así...", ha remarcado sobre la victoria de Trump en las últimas elecciones presidenciales.

Sin embargo, el director ha señalado que no es optimista con estas producciones tal y como, a su juicio, está yendo Estados Unidos como sociedad: "Si Estados Unidos sigue por ese camino, no me sorprendería que la película fuera prohibida dentro de 3 a 5 años".

Por el momento los fans pueden estar tranquilos, ya que la Parte Dos se estrena el 25 de diciembre de 2025.