El selfie más caliente de Hugh Jackman con el que desvela cómo ha logrado esos músculos a los 55 años

Hugh Jackman ha vuelto a dejar boquiabiertos a sus seguidores tras publicar en redes sociales una impactante foto sin camiseta, en la que luce un físico impresionante. A sus 55 años, el actor australiano que posee una carrera prolífica llena de grandes papeles, se preparó arduamente para retomar el rol de Lobezno en la esperada película Deadpool y Lobezno.

Ahora, semanas después del estreno de la cinta, Jackman no ha dudado en presumir el fruto de su esfuerzo con un selfie, y sus seguidores no han tardado en reaccionar, sorprendidos por el nivel de forma que ha alcanzado. Muchos fans han expresado su admiración en comentarios, alabando la fuerza y sacrificio que demuestra Jackman a través de su transformación física.

En la publicación, Jackman ha añadido una voz en off en la que ofrece detalles de cómo ha sido este proceso de entrenamiento y el apoyo que ha recibido de su equipo. El actor ha querido dirigirse directamente a sus seguidores, quienes han mostrado curiosidad por saber cómo ha logrado tal transformación.

El actor ha reconocido que ha sido un desafío, pero no lo ha hecho solo: "Mucha gente me ha hablado y me ha hecho preguntas sobre cómo me puse en forma. Lo que hice, lo que comí, cómo entrené, ¿qué tan duro es a tu edad? Solo quería tomarme un segundo y decir que sí, tuve que venir, tuve que hacer esos levantamientos de peso muerto, tuve que comer esas comidas, pero tuve un equipo increíble que me ayudó. No tengo ninguna esperanza de haber llegado hasta aquí sin ellos".

Jackman ha elogiado a su entrenadora personal, Beth Lewis, quien ha trabajado con él durante los últimos cinco años y ha sido fundamental para mantener su condición física tanto en proyectos cinematográficos como teatrales.

Asimismo, ha hecho una mención especial a su maquilladora, Whitney James, quien jugó un papel clave para que su musculatura destacara aún más en pantalla: "Llamaron a Whitney, mi maquilladora, para que me aplicara una especie de aceite para que mi piel brillara. Se oía a Shawn Levy gritar: '¡Lubricante nuevo para Hugh!'. Todos se reían".

Jackman también ha compartido una anécdota sobre el día de la grabación de una escena en particular, en la que su camisa sale disparada en la sala de energía, describiendo cómo, a pesar de las duras condiciones, su equipo facilitó las cosas para él: "Ese día, como estaba de mal humor, no había bebido agua la noche anterior, había estado comiendo tilapia y frijoles durante días y, para que ese día funcionara lo mejor posible para mí, todos en el set me lo hicieron fácil".

Estas declaraciones no solo destacan el increíble esfuerzo físico de Hugh Jackman, sino también el apoyo indispensable de su equipo, que ha sido clave para que el actor logre esta impresionante transformación. Sin duda, Jackman sigue demostrando por qué es uno de los actores más comprometidos de Hollywood, dispuesto a darlo todo por el personaje que lo ha definido durante más de dos décadas.