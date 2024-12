Selena Gomez responde a las críticas de su mala actuación en Emilia Pérez y no hablar español: "Es indefendible"

Emilia Pérez, la película protagonizada por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gomez, está siendo toda una revelación y son muchos los reconocimientos internacionales que está logrando.

Así recibió el premio conjunto de Mejor Actriz en el Festival de Cannes y, recientemente, Karla Sofía recibió, también, el galardón a Mejor Actriz en los Premios de Cine Europeo.

Emilia Pérez es una comedia musical y criminal dirigida por el francés Jacques Audiard donde cuenta la historia de cómo narcotraficante mexicano "Manitas" se somete a una cirugía de afirmación de género por lo que la película está rodada en español e inglés.

Tras el estreno de la película, el actor y cómico mexicano Eugenio Derbez asistió al podcast de Gaby Meza donde criticaron la interpretación de Selena Gomez: "Selena es indefendible", dice sobre el trabajo de la estadounidense de origen mexicano.

"Yo decía 'no puedo creer que nadie esté hablando de eso'. Y además siento que por ejemplo en Cannes donde le dieron un premio y en Estados Unidos que nadie ha hablado de eso y le sigue dando premios, es que siento que no hablan español y que si tu ves una película rusa, una película alemana subtitulada al español y ves a alguien que dice bla bla bla, dices, ah, mira qué interesante, pero no se da cuenta [la audiencia] que está diciendo 'hola, cómo está, qué bueno que viniste a casa' [sin dar énfasis o emoción a sus palabras], entonces creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español".

Estas palabras se hicieron virales en las redes sociales y la misma Selena Gomez no dudó en responder directamente a Eugenio Derbez:

"Entiendo de dónde vienes... Lamento haber hecho lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película".

Después del revuelo que se ha formado, Eugenio Derbez ha rectificado y ha pedido perdón a Selena Gomez por sus palabras a través de TikTok: "Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo", empieza su mensaje.

"Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida".