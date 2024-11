Selena Gomez, harta de comentarios por su cuerpo, revela que padece una enfermedad gastrointestinal cada vez más común

En uno de los momentos más importantes de su carrera, con la gran acogida de su interpretación en Emilia Pérez, Selena Gomez sigue teniendo que hacer frente al body-shaming y los comentarios online sobre su cuerpo.

La joven se ha enfrentado a un reto como nunca antes en la película, donde tiene que hablar español interpretando a Jessi del Monte, pero su papel le ha valido el premio en Cannes e incluso hay rumores de nominación al Oscar.

Gomez se caracteriza por estar muy presente en sus redes sociales, especialmente TikTok, donde no ha dudado en pronunciarse cuando ha comenzado a ver (de nuevo) todo tipo de comentarios y críticas a su cuerpo tras la premiere de Emilia Pérez en Los Angeles.

Selena Gomez en la premiere de Emilia Pérez | Getty

Selena lució un vestido negro ajustado y posó con las manos recogidas delante del vientre, y los trolls no tardaron en salir diciendo que tenía la barriga muy prominente y se la estaba tapando.

"Esto me pone enferma... Tengo SIBO en el intestino delgado. Tengo brotes. Me da igual no parecer un monigote plano. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima. Solo soy humana", explicaba en un comentario.

SIBO son las siglas de "Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado", y es un síndrome que implica la anómala y excesiva presencia de bacterias en el intestino, causando síntomas como náuseas, hinchazón, fatiga, diarrea, flatulencia, dispepsia, estreñimiento y dolor abdominal.