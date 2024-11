Sebastian Stan revela un sorprendente "miedo" en Hollywood: todos los actores se negaron a esta entrevista con él

Sebastian Stan está promocionando su nueva película, con uno de los mayores retos de su carrera hasta la fecha: The Apprentice, sobre un joven Donald Trump, ahora presidente de los Estados Unidos.

El actor se ha desmarcado con muchos de sus papeles recientes de esa imagen de galán y superhéroe que tuvo en un inicio, y ahora rompe con todo transformado en el mismísimo Trump. Algo para lo que tuvo que cambiar su físico y hasta su voz.

Como no podía ser de otra manera Trump ha expresado su descontento con el film, llamándolo una película "falsa y sin clase", y es que el proyecto no está exento de controversia.

Sebastian Stan en The Apprentice y Donald Trump | Europa Press

Y al parecer esto también está afectando al propio Sebastian, como ha revelado durante un screening de la cinta. El actor cuenta por qué no ha podido participar en una entrega del Actors on Actors de Variety, uno de los formatos más conocidos de Hollywood donde actores se entrevistan entre ellos mismos,

"No conseguí encontrar a otro actor que lo hiciera conmigo, porque tenían demasiado miedo de ir y tener que hablar de esta película. Así que no pude participar", se lamenta Stan.

"Sabes, he podido hacer muchas cosas geniales, y no quiero señalar a nadie en concreto. Fue... no pudimos pasar por encima de los publicistas o los representantes, porque estaban muy asustados de hablar sobre esta película", revela sin reparos el actor.

"Y es en plan, creo que es ahí cuando perdemos la situación. Porque si de verdad se pone la cosa así, con miedo o incomodidad de hablar sobre esto, entonces de verdad vamos a tener un problema", se preocupa, sincero, sobre la situación de EE.UU. "Y yo entiendo que las emociones están a flor de piel, es algo difícil de gestionar. Pero creo que es la única forma de abordar esta película", añade.