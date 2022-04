A Sam Elliott no le gustó 'El poder del perro', una de las películas más aplaudidas en la temporada de premios, que protagonizan Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons o Kirsten Dunst.

Unos días antes de los Oscar, donde la directora del film, Jane Campion, ganó el de Mejor Director, el veterano actor calificó de "trozo de mierda" a esta cinta. Lo hizo en el podcast 'WTF' de Marc Maron y ahí criticó la representación de los cowboys y el western en general que hizo la directora: "Llevan pajaritas y no mucho más".

Además, los comparó con bailarines de striptease: "Eso es lo que parecen todos esos p*tos cowboys en esa película. Van por ahí corriendo con chaparreras sin camiseta. Y hay todas estas alusiones de homosexualidad a lo largo de la película".

El actor fue, de igual manera, cuestionado por estas duras críticas hacia la película y el rechazo a la comunidad LGTBIQ+. Pero ahora, ha pedido perdón en unas declaraciones recogidas por Deadline: "Quiero disculparme con el elenco de 'El poder del perro'". A la vez, calificó de brillante la dirección de Campion y la actuación de todo el reparto, haciendo énfasis en Benedict Cumberbatch: "Sólo puedo decir que lo siento".

Sam Elliott en 'Y: 1883', precuela de 'Yellowstone' | Paramount +

"Primero, no hagas un podcast que lleve escrito 'WTF'", se ha excusado refiriéndose al programa de Maron, asegurando que solo quería hablar sobre cómo se sintió al ver la cinta ya que le tocó "la fibra sensible". Y es que, gran parte de la carrera de Elliott ha transcurrido en el género western.

"No fui muy elocuente al respecto. No me expresé muy bien", repitió el actor. "Dije algunas cosas que hirieron a la gente y me siento muy mal por eso. La comunidad gay ha sido increíble para mí durante toda mi carrera. Y me refiero a toda mi carrera", afirmó.

Benedict Cumberbatch y Jane Campion respondieron a Sam Elliott

La realizadora neozelandesa respondió en su momento al intérprete, el cual dijo también que ella no tenía ni idea del Oeste americano: "Lo siento, pero estaba siendo un poco un capullo. Él no es un cowboy, es un actor. El Oeste es un espacio de mitología y hay mucho espacio en el abanico. Creo que es un poco sexista".

Junto a ella, Cumberbatch, quien estuvo nominado al Oscar, agregó: "Sin intentar echar más leña al fuego, alguien realmente se ofendió... Yo realmente no lo he escuchado así que no es justo que comente en detalle. Pero se quejaba de que el Oeste se retrataba de cierta manera. Esta gente existe en nuestro mundo".