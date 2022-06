Salma Hayek baila en bikini sobre la mesa de un yate a los 55 años

Salma Hayek ha estado muy activa a nivel profesional y muchos son los proyectos donde la hemos podido ver últimamente. Así, la mexicana estrenaba en 2021 cuatro película donde destacan: 'El otro guardaespaldas 2', junto a Ryan Reynolds y Antonio Banderas, 'Eternals', donde se estrenaba en el Universo de Marvel o 'La casa Gicci' con Lady Gaga a su lado.

Pero, además, tiene la película 'Puss in Boots: The Last Wish' en post-producción y está rodando 'Quiero tu vida' o Magic Mike's Last Dance, con la tercera parte de la saga.

Así, en medio de su ajetreada agenda ha decidido sacar un hueco para tomarse unas vacaciones con las que estrenar la temporada de verano como se merece. Y, como no podía ser de otra manera, Salma ha decidido hacerlo con unas geniales fotos en bikini.

Hayek es bastante asidua a compartir con todos sus seguidores de Instagram fotos suyas en bikini durante algunos de sus paradisíacos retiros vacacionales. Imágenes con las que deja constancia de lo bien que se conserva a los 55 años, ya que parece que el tiempo no pasa por ella.

En estas últimas fotos la actriz lleva un bikini morado mientras está encima de una mesa en un yate bailando, #dancingontables #sailing, escribe junto al post. Además, en las instantáneas también aparece su marido, el multimillonario y empresario François-Henri Pinault, quien la mira embobado mientras lo vemos también en bañador disfrutando del sol.

Muchas son las reacciones que las fotos han obtenido en Instagram donde la actriz Priyanka Chopra le escribe: "Impresionante". Además, otros seguidores comentan: "Mi modelo a seguir. Mi mayor inspiración", "Cuerpaso my friend" o "Quédate con alguien que te mire como Fraçois mira a Salma".

Seguro que te interesa:

La hija del marido de Salma Hayek cuenta cómo es la actriz como madrastra: "Es una diva"