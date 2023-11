Robert Pattinson confiesa por qué tiene problemas para verse en sus películas: "Me siento desconectado"

Robert Pattinson es un actor que no rehúye los temas de salud mental y suele abordar con total franqueza sus preocupaciones en las entrevistas que concede.

En los últimos meses, la estrella de The Batman ha compartido su temor por el deepfake o criticado las dietas imposibles en Hollywood. Pero también su mayor miedo, el cual te desvelamos en el vídeo de arriba.

Aún así, a sus 37 años recién cumplidos, y a cuya fiesta asistió Kristen Stewart, Pattinson cuenta con una filmografía muy extensa y hace tiempo que dejó atrás su papel de Crepúsculo. Películas como Good Time, El faro, El diablo a todas horas, Tenet o High Life dan buena cuenta de ello.

A pesar de eso, el intérprete ha explicado el motivo por el cual le es muy difícil verse en sus propias cintas. Lo ha hecho en una charla con Barry Keoghan, su enemigo en las futuras películas de Batman tras el sorprendente cameo que hizo como el nuevo Joker.

"Solía ​​tener muchas dificultades para mirarme a mí mismo. Ahora, una vez terminado el rodaje, me siento bastante desconectado", señaló a su compañero en la revista Wonderland.

Robert Pattinson en 'The Devil All the Time' | Netflix

Del mismo modo, cuando empieza un nuevo proyecto, el intérprete confesó que "casi me pongo más nervioso cuando no me siento nervioso". "Siento que ahora he vuelto al principio. Sé que la próxima vez que haga algo, estaré como si no recordara cómo hacer nada de esto. Es agradable entrar cada vez como un novato y decir: Esta es una montaña enorme para escalar. Es como volver a ser un farsante total".

Ahora, el orden de sus prioridades ha cambiado puesto que su pareja, Suki Waterhouse, está embarazada y tendrán su primer hijo durante el próximo año.