William Levy y Maggie Civantos nos hablan de su química en el rodaje de Bajo un volcán: "Improvisamos mucho"

Este 20 de junio llega a los cines Bajo un Volcán, protagonizada por William Levy y Maggie Civantos. La película, dirigida por Martín Cuervo, cuenta la historia de Mario y Dani, un piloto de la UME y una vulcanóloga quienes tienen que llegar a entenderse en una situación muy crítica, ya que un volcán está a punto de explotar.

Desde Objetivo TVhemos hablado con el director y parte del reparto de la cinta. Así, Martín Cuervo nos cuenta que la base de la historia está basada en el suceso de el volcán de La Palma en 2021:

"Cuando llegué a la película había un argumento original de hacer una película de un piloto de la UME y se localizaban en el evento de La Palma. Pero nosotros decidimos llevárnoslo a una ficción total para alejarnos de lo que pudiera pasar allí... Esa es la base. Está bastante empapado del suceso de La Palma, sí".

Aunque en esta ocasión, la historia se rodó en Garachico, Tenerife. Maggie Civantos reconoce que el rodaje en Tenerife fue completamente "inesperado" ya que pensó que haría mucho mejor tiempo, antes de conocer cómo era la zona norte de la isla. "Me sorprendió porque hacía frio. No me esperaba la diferencia de temperatura entre el norte y el sur de la isla. Pero le da mucha riqueza.

Mientras que William Levy comenta sobre la isla: "Hay unos paisajes hermosísimos... era un espectáculo".

"El norte de la isla es una maravilla, una preciosidad. Garachico lo es, el pueblo se volcó en esta historia que evidentemente está en su ADN", nos cuenta Elia Galera.

Respecto a la química que hubo entre Levy y Civantos cuenta el actor: "Es una gran actriz, muy talentosa y una gran persona. No fue difícil acoplarme con ella".

"En pantalla tenemos química y fuera de pantalla ha sido muy divertido, una persona muy agradable. Es como un niño grande, se agradece en un rodaje", dice Maggie sobre su compañero en el rodaje.

Por último, Eli Galera, Adriana Torrebejano o Antón Lofer nos contaron lo mucho que come William Levy: "Este chico come mucho", dice Elia.

"No se le puede seguir el ritmo", asegura Adriana.

"Necesita comer cada 10 minutos, como un bebé", se ríen todos.

A lo que Antón añade: "De repente venía con 5 pizzas y tú ya habías comido y hay que intentar seguirle".

"Me tuvieron que abrir el uniforme. Deja de traer pizzas al rodaje", concluye Adriana Torrebejano.