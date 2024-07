Reencuentro de Harry Potter con reproches: La pulla de Afshan Azad-Kazi a Rupert Grint por lo que hizo Ron a Padma

Rupert Grint conocido y querido mundialmente por interpretar a Ron Weasley, es el leal y valiente amigo de Harry Potter y Hermione Granger en la saga de películas de Harry Potter. Por otra parte, Afshan Azad-Kazi dio vida a Padma Patil en la saga, una estudiante de Ravenclaw y hermana gemela de Parvati Patil. En Harry Potter y el cáliz de fuego, Grint y Azad-Kazi comparte escena cuando Padma acompaña a Ron al baile de Navidad.

Pese a que lo dos actores no se pudieron reencontrar en la reunión de Harry Potter, recientemente, más de 20 años después de su paso por Hogwarts, Ron y Padma han vuelto a cruzar sus caminos, pero esta vez como Rupert y Afshan.

Los actores se reencontraron en la Comic Con de Londres, celebrada en el Centro de Exposiciones Olympia. Azad-Kazi ha compartido fotos del momento en su Instagram, dejando un comentario emotivo e ingenioso en el pie de foto.

"Padma y Ron se reunieron después de más de 20 años. Oh, cómo nos ha cambiado a todos la paternidad PD: Todavía no me ha invitado a bailar ".

El comentario de Azad-Kazi en la foto subraya cómo han evolucionado sus vidas desde los días de grabación. La broma que hace en la posdata hace referencia a la escena del baile de Navidad en El cáliz de fuego, donde Ron, aunque fue su pareja, no prestó atención a Padma, ya que se pasó toda la noche quejándose por la cita de Hermione con Viktor Krum.

Este reencuentro ha sido emotivo para los fans de Harry Potter, ya que ha traído de vuelta recuerdos de una escena memorable de la película. El hecho de que estos actores hayan compartido un momento después de tantos años subraya el impacto duradero de la franquicia y la fuerte conexión que aún existe entre sus protagonistas.