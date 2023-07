¿Recuerdas al niño de 'La historia interminable'? Noah Hathaway está irreconocible lleno de tatuajes 40 años después

En 1984 se estrenó 'La historia interminable', una película dirigida por Wolfgang Petersen y que fue una adaptación de una novela alemana infantil. La estrella Noah Hathaway fue quien interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de la historia, Atreyu, quien se ganó el corazón de los espectadores. De hecho, para interpretar este papel tuvo que entrenar duro, aprender a montar a caballo y sobre todo a trepar, por lo que fue nominado a los Premios Artista Joven y ganó el premio al Mejor Actor Joven en la 12ª entrega anual de los Premios Saturn.

También era bailarín, pero tras sufrir una lesión tuvo que abandonarlo, y fue entonces cuando descubrió su pasión por las artes marciales,convirtiéndose en cinturón negro de Tang Soo Do y Karate Shotokan. No solo esto, sino que también comenzó a competir en carreras de motos Supersport y, además, pasó a ser instructor de rifles.

Sin embargo, tras 40 años del estreno de la película Noah está totalmente irreconocible por sus tatuajes y su corte de pelo.En la película representó a un joven guerrero de piel verde y ahora tiene 51 años. En las imágenes compartidas recientemente en sus redes sociales, Noah se ve muy diferente. Luce unos brazos tatuados y una melena totalmente corta, dejando atrás su pelo hasta los hombros que aparece en 'La historia interminable'.

Actualmente tiene su propio estudio de tatuaje,donde realiza todo tipo de diseños y en ocasiones le han pedido el símbolo de Áuryn, que es el medallón con dos serpientes que se muerden la cola y que simbolizan esta película. Eso sí no ha dejado su trayectoria como actor porque en 2012 volvió a actuar en películas como 'Sushi Girl' o 'The Cair' y también en 'River Beauty', que están pendientes de estrenar junto a 'The girl in a coma'.