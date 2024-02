La reacción de Natalie Portman cuando le preguntan por su separación tras la infidelidad de su marido

Natalie Portman, cuyo nombre real es Natalie Hershlag, es de esas actrices que saltaron a la fama muy jóvenes. Su irrupción en Hollywood fue abrumadora y, desde entonces, ha estado en el foco mediático a pesar de haber tratado de llevar todo lo relacionado con su vida personal en privado.

La intérprete se casó en el año 2012 con Benjamin Millepied, con quien tiene dos hijos. Hace unos meses salió a la luz que él le había sido infiel con una chica de 25 años. Tras esto, se dijo que la pareja se había separado, pero Portman no había hablado en público sobre ello.

Ahora, ha participado en la 30ª edición anual de Hollywood de Vanity Fair siendo una de sus 11 estrellas invitadas y se le ha hecho una pequeña entrevista donde, inevitablemente, ha reaccionado a todos esos rumores que han ido saliendo sobre la separación con su marido.

Natalie Portman y su marido Benjamin Millepied en la premiere de 'Thor: Love and thunder' | Cordon Press

Natalie ha dicho: "Es terrible y no tengo ningún deseo de contribuir a ello". Dicho esto, se ha referido a su vida privada y a lo difícil que es separarla a veces de ser un personaje público: "Desde el principio me volví muy protectora. Elegí un nombre diferente cuando comencé, lo cual fue una forma interesante de separar identidades. Me enfadaría si alguien me llamara Natalie Portam en el colegio. Pensé: 'Si me conoces, me conoces como Natalie'. Hershlag en el colegio. Fue una especie de bifurcación extrema de identidad que he tratado de integrar un poco más como adulta".

"Sentí que no aceptaba que ambas eran parte de mí, que no había un yo real y un yo fingido y que no necesariamente tenían nombres diferentes. Y no son solo dos versiones diferentes, hay multitud de maneras en que otras personas me ven, tanto en público como en privado, y hay multitud de maneras en que yo me veo a mí misma", ha explicado la actriz.

"De alguna manera, la intersección de todo eso es parte de mí, y es importante tener todo eso dentro de mí y como yo, en lugar de ser algo externo, eso es lo real. Al tener hijos y una familia, comencé a darme cuenta de que tal vez no era útil ser así, éramos dos. Tengo muchas interacciones al día como persona pública. Excluir eso de mi experiencia no es real".

De esta manera, Natalie Portman ha tratado de no hablar más de la cuenta sobre su separación y de hacer ver que, aunque le haya costado, trata de mantener sus dos personalidades (la pública y la privada) separadas, porque las dos forman parte de ella y siempre ha buscado un equilibrio entre ambas.