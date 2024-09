George Clooney hace llorar a Cate Blanchett en el Festival de San Sebastián y explica su ausencia: "Bebiendo y sin pantalones"

Cate Blanchett ha recibido este sábado el Premio Donostiapor su trayectoria en el cine y ha agradecido a San Sebastián la acogida. El director mexicano Alfonso Cuarón, con quien acaba de rodar la serie Disclaimer, se lo ha entregado y la actriz ha declarado sentirse honrada de este reconocimiento.

"No sé mucho de nada y cuanto más hago, menos sé", pronunció en su discurso. "Si hay un hilo conductor en mi carrera, siempre ha sido el deseo de saber y de conocer. ¿Qué quiere decir ser humano? Esa incertidumbre que encarna ser un ser humano. El mundo es un lugar enormemente incierto. Y tener una vida creativa como la nuestra está llena de dudas, aunque está en el ADN de cómo empezamos en cualquier proyecto", ha afirmado en la gala, antes de la proyección de su nueva película, Rumours.

Cate Blanchett con su Premio Donostia en el Festival de San Sebastián | Reuters

Pero la ceremonia tenía reservado un momentazo con George Clooney como protagonista. El actor, gran amigo de Blanchett, apareció por sorpresa en un vídeo grabado para tener unas bonitas palabras con la actriz.

George Clooney felicita a Cate Blanchett por su premio en el Festival de San Sebastián | Cordon Press

Clooney, que ha trabajado con ella en películas como Oceans' 8, El buen alemán o The monument's men, la ha felicitado por su premio y la ha equiparado a mitos como Marlon Brando, Katherine Hepburn, Meryl Streep o Robert de Niro.

"He tenido la inmensa fortuna de dirigirte y de actuar contigo. Y tú tienes el don de hacer sentir a quienes te rodean la gran fortuna de poder trabajar con alguien con tantísimo talento y tan amable, así que estoy orgulloso de ser tu amigo", ha dicho el intérprete, que, con su particular humor, ha provocado las risas del auditorio y las lágrimas de Cate.

Cate Blanchett, entre lágrimas, en el Festival de San Sebastián | Gtres

"¡Me emociona tanto que recibas el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián! Ojalá estuviera ahí, pero no puedo porque estoy en Venecia ahora mismo y estoy bebiendo. Además, no llevo pantalones. Pero si llevara pantalones y no estuviera bebiendo aquí, entonces estaría allí para brindar por el genial galardón que te otorgan. Felicidades", ha concluido, tras lo cual la actriz, muy emocionada, exclamó: "Puto George".

Cate Blanchett, emocionada por su premio en San Sebastián | Gtres

Cate Blanchett tiene dos Oscar, cuatro Globos de Oro, cuatro premios BAFTA y tres premios del Sindicato de Actores. Además, este no ha sido el único galardón que ha recibido por parte del cine español, pues en 2022 fue reconocida con el primer Goya Internacional.

La estrella australiana ha revolucionado la ciudad en una jornada cargada de estrellas ya que también han llegado Lupita Nyong'o y Andrew Garfield.