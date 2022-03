¿Quién es ella? Jake Gyllenhaal sorprende tras aparecer con su novia en una alfombra roja

La última película que estrena Jake Gyllenhaal es 'Ambulance', protagonizada también por Yahya AbduL-Mateen II y Eiza González, y dirigida por Michael Bay. Y al estreno de esta cinta explosiva, el actor ha hecho una aparición igualmente llamativa.

La estrella de 41 años no suele ir acompañado de sus parejas a actos públicos, pero de un tiempo a esta parte parece que este hecho ha cambiado con Jeanne Cadieu, su novia actual. La pareja ha posado junta en la alfombra roja de esta película, de forma radiante y con mirada enamorada.

El estreno ha sido en París, lugar de nacimiento de esta modelo francesa. Ambos llevan juntos desde diciembre de 2018, al menos. En ese momento la diferencia de edad era más evidente pues ella tenía 22 años y él 38. Pero según indican medios especializados como Page Six o US Weekly, la pareja ha dado pasos agigantados en su relación en los últimos años.

Jake Gyllenhaal y su novia Jeanne Cadieu en el estreno de 'Ambulance' | Getty

Cadieu, ahora de 26 años, posó por primera vez en una alfombra roja el pasado octubre con motivo del estreno de 'La hija oscura', película dirigida por Maggie Gyllenhaal, lo que dejó una estampa cariñosa juntando a las parejas de los dos hermanos.

Poco se sabe sobre la vida de la celebritie francesa salvo que goza de gran relevancia en redes sociales y que es conocida por trabajar en IMG Models y desfilar a menudo en la Semana de la Moda de París.

Los planes de futuro de Jake Gyllenhaal

Estas apariciones llaman la atención de los medios debido a lo inusual del actor en juntar su vida privada con su carrera. Una tendencia que puede cambiar después de una serie de declaraciones en las que ha manifestado querer sentar la cabeza.

"Lo que quiero es ser un buen esposo y padre... Eso es realmente lo que quiero", confesó a Howard Stern. "La quiero mucho. Es una buena persona" continuó alabando a su novia mientras decía que el matrimonio es "una elección para los dos".

En una entrevista de 2020 con British Vogue, Gyllenhaal aseguró sentirse preparado para poner en un primer plano su vida personal: "Estoy interesado en mi vida, incluso más que en mi trabajo. He llegado a un punto en mi carrera en el que siento hambre de una manera diferente. He visto cuánto de mi vida he descuidado como resultado de estar comprometido con el trabajo".

"Volví hacia mi familia, volví hacia mis amigos y volví al amor. Me interesa un poco menos el trabajo y más estas cosas", señaló en ese momento.

