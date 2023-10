Por qué Taylor Swift y Beyoncé no podrán competir en los Oscar con las películas sobre su gira

Los fans de Taylor Swift y Beyoncé están en un gran momento, pues las estrellas musicales se preparan para estrenar una película documental sobre su gira.

Así, los que no hayan podido vivir en directo (o quieran revivir) el Eras Tour o el Renaissance Tour, podrán hacerlo en la gran pantalla.

El film de Taylor Swift fue anunciado primero y se estrena este mismo 13 de octubre de forma global. Beyoncé, por su parte, anunciaba Reinassance: A Film By Beyonce que se estrena el 1 de diciembre.

Pero, ¿tendremos duelo de divas en los Premios Oscar?

Tristemente, dichas películas no podrán competir por la categoría de Mejor Película Documental, pues según las reglas de la Academia no son elegibles "obras que sean esencialmente promocionales ni que sean grabaciones de actuaciones".

Así, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado donde los fans (y el equipo de marketing de Taylor) sí confiaban en una nominación para el vídeo de All Too Well (Taylor's Version), esta vez no habrá opciones para ver sus concert films en la noche de los premios de cine.