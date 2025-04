Los poderosos músculos de Voldemort: Ralph Fiennes sorprende al mostrar su torso desnudo a los 62 años

Ralph Fiennes, el mítico Voldemort en la saga de películas de Harry Potter, ha impactado a todos sus fans al publicar varias fotos sin camiseta mostrando su torso bien definido a sus 62 años.

Así como hemos visto a Matt Damon transformarse físicamente para interpretar a Odiseo en la nueva adaptación cinematográfica de La Odisea, ahora es Fiennes quien sorprende al publicar su gran cambio de apariencia al que se sometió para dar vida al mismo personaje en The Return, una versión de la clásica obra de Homero que se estrenó en diciembre de 2024.

En las fotos se puede ver al actor mostrar sus tonificados músculos, ganándose los elogios de los fans, quienes han comentado la publicación del actor en X haciendo bromas sobre las películas de Harry Potter.

"Lord Voldemort está en forma y listo para una revancha con Harry Potter", escribe un usuario, mientras que otro dice: "Swoledemort", haciendo referencia a un juego de palabras con el término inglés "swole", que se usa para referirse a alguien que está muy musculado.

"No esperaba ver a Ralph Fiennes sin camiseta y tan provocador esta mañana, pero no me quejo. Estoy impresionada. Está marcadísimo", añade otro usuario.

El actor ya había mencionado cómo logró su gran transformación física para la película durante una entrevista junto al director Uberto Pasolini para el medio The Guardian.

"Uberto fue muy claro. No quería que tuviera un cuerpo musculoso, como el de un atleta de gimnasio", dijo. "Debía parecer un viejo".

Finnes estuvo dos meses y medio antes de comenzar el rodaje sometiéndose a un régimen estricto de entrenamiento basado en correr y hacer pesas, además de una dieta rica en proteínas, carbohidratos y verduras.