Los peligros de bajar al Titanic y cómo James Cameron pudo hacerlo hasta 33 veces

El pasado domingo 18 de juniodesapareció el sumergible 'Titán' con cinco personas a bordo tras bajar hasta 3810 metros en el Atlántico con el objetivo de visitar los restos del Titanic, el transatlántico que se hundió en las aguas del océano el 15 de abril de 1912. Una hora y 45 minutos después se perdió el contacto con el sumergible de la empresa 'OceanGate Expeditions' que cuenta con 96 horas de oxígeno en su interior. Los servicios de guardacostas de Estados Unidos y Canadá iniciaron entonces una misión de rescate en una búsqueda a contrarreloj para encontrarles vivos.

Este tipo de expediciones se han realizado en varias ocasiones, pero las más destacadas han sido las del director de cine James Cameron, que llegó a bajar hasta 33 veces para realizar su icónica película, 'Titanic', y quien ha afirmado que vivir esa experiencia fue muy peligroso.

El Titan durante una inmersión en el Atlántico | Reuters

El director bajó por primera vez a explorar los restos del Titanic en 1995. Sus viajes realizados entre la década de los 90 y principios de los 2000, llegó a una profundidad de 3.821 metros. Aunque los documentales 'Ghosts of the Abyss' y 'Expedition: Bismarck' aseguran haberle visto bajar a 4.700 metros. En sus exploraciones, James utilizó un submarino ruso, Mir, que ahora está fuera de servicio, pero que parecen haber sido más seguras que el 'Titán'.

Cameron escribió un libro junto a Parks Stephenson, director técnico de la película de 1997, donde relataron su experiencia explorando los restos del Titanic. En dicho libro, Cameron relató una de sus experiencias más duras; se quedó atrapado en una corriente durante 19 horas.

"La idea es que si puedes ir al lugar más profundo del océano, puedes ir a cualquier parte del océano. Hay tantos de estos lugares extremadamente profundos que, juntos, forman la última frontera inexplorada de nuestro planeta. Había vida allí abajo, pero la impresión general cuando llegas allí es que esto es tan estéril y yermo como la luna. Y nunca me sentí más apartado del mundo", le confesó a la locutora de radio de NPR, Renee Montagne.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron rodando 'Titanic' | Cordon Press

Cameron confesó para Playboy en 2009 que vivir la experiencia fue lo que le inspiró a realizar la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet: "Hice Titanic porque quería bucear hasta el naufragio, no porque quisiera hacer la película en particular".

Ese mismo año el director volvió a bajar para explorar los restos del transatlántico hundido: "El Titanic era el Everest de los naufragios y, como buzo, quería hacerlo bien. Cuando supe que otros tipos habían buceado en el Titanic para hacer una película IMAX, dije: 'Haré una película de Hollywood para pagar una expedición y hacer lo mismo'. Me encantó ese primer contacto, y quise más", dijo para CNN.

"Creo que el hilo conductor es la narración. Creo que el trabajo del explorador es ir y estar en el borde remoto de la experiencia humana y luego volver y contar esa historia. Así que no los veo como algo separado", añadió.

Imagen del Titanic | iStock

Tres años después, en 2012, el director volvió a bajar: "Estás entrando en uno de los lugares más implacables del mundo. No es como si pudieras llamar a 'La Asociación Estadounidense del Automóvil'", dijo ese mismo año en una entrevista para The New York Times.

Aunque Cameron todavía no ha hecho ninguna declaración publica sobre la desaparición del sumergible de 'OceanGate', Stephenson se pronunció el lunes 19 de junio: "No importa lo que pueda leer en las próximas horas, todo lo que se sabe realmente en este momento es que se han perdido las comunicaciones con el sumergible y eso es lo suficientemente inusual como para justificar la consideración más seria", escribió en Facebook.