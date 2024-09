Al Pacino confiesa cómo su madre lo salvó de la heroína y le cambió para siempre: "Me salvó la vida"

Al Pacino, una de las figuras más emblemáticas del cine por sus papeles en películas como El Padrino o Scarface. El actor, quien ha sido padre recientemente, ha compartido recientemente cómo el amor y la vigilancia de su madre fueron fundamentales para alejarlo de un camino de autodestrucción. En una emotiva revelación, Pacino ha atribuido a su madre no solo el haberle salvado la vida, sino también el éxito que ha alcanzado en su carrera.

En un extracto de su nuevo libro titulado Sonny Boy: A Memoir, publicado por The New Yorker, Pacino reflexiona sobre un momento clave en su vida. "Un día, con 52 años, me miro en el espejo del tocador y me pregunto a quién debería agradecer en mi discurso de aceptación. Me doy cuenta de que sigo aquí gracias a mi madre. Por supuesto, es a ella a quien tengo que agradecer. Ella es la que me apartó de un camino que me llevó a la delincuencia y la violencia, a la heroína", relata el icónico actor.

Al Pacino recogiendo su Oscar | Cordon Press

Habiendo crecido en el difícil entorno del Bronx en Nueva York, Pacino estaba rodeado de influencias negativas, desde la delincuencia hasta el abuso de drogas. Aunque perdió a tres amigos cercanos por la heroína, Pacino acredita a su madre por mantenerlo alejado de esas mismas decisiones que pudieron haber terminado con su vida y carrera: "No estaba bajo estricta vigilancia, pero mi madre estaba atenta a dónde estaba. Ella me salvó la vida", afirma el actor, destacando cómo el cariño y la preocupación de su madre le brindaron una segunda oportunidad.

Al Pacino, con su talento y múltiples reconocimientos, incluyendo el codiciado Oscar, sigue siendo un referente en la industria del cine. Pero detrás de su éxito y de los personajes complejos que ha interpretado, se encuentra una verdad fundamental: el amor y la guía de una madre pueden cambiar el curso de una vida.