Muere el actor de Harry Potter y Doctor Who Simon Fisher-Becker, a los 63 años

Simon Fisher-Becker, actor británico conocido por su por su papel en Harry Potter y la piedra filosofal y por su participación en la legendaria serie Doctor Who de la BBC, ha fallecido a los 63 años. Su esposo ha comunicado la trágica muerte del intérprete a través de su cuenta en Facebook.

"Hola a todos. Soy Tony, el marido de Simon. Tengo tristes noticias. Hoy, a las 14:50, Simon ha fallecido. Voy a dejar esta cuenta abierta durante un tiempo. No estoy seguro de si seguiré publicando. Gracias, gracias", escribió consternado el pasado fin de semana. Kim Barry, el agente de Fisher-Becker, también se mostró afectado por el fallecimiento del actor, a quien conocía desde hace 15 años.

"Hoy no solo he perdido en Simon Fisher-Becker a un cliente, sino también a un amigo cercano de hace 15 años. Nunca olvidaré la llamada telefónica que le hice cuando le ofrecieron el papel de Dorium Maldovar en Doctor Who", expresó emocionado Barry en declaraciones a MailOnline.

Simon Fisher-Becker como el Fraile Gordo en Harry Potter y la piedra filosofal | Warner Bros.

"Simon también era escritor, narrador y un gran comunicador. Me ayudó enormemente, era amable, cortés y se interesaba por todos. Mi más sentido pésame para su esposo Tony, su hermano, sobrinas y sobrinos, y su legión de fans", añadió.

Por ahora, se desconoce la naturaleza del fallecimiento de Fisher-Becker. El actor británico interpretó al entrañable espectro Fraile Gordo en Harry Potter y la piedra filosofal, que, dirigida por Chris Columbus, vio la luz en 2001.

También apareció en tres episodios de Doctor Who, interpretando a Dorium Maldovar, un contrabandista que le debía un gran favor a la undécima encarnación del Doctor (Matt Smith), e interpretó a Dante Harper durante las tres primeras temporadas de la serie policíaca Waterside. Además, en la gran pantalla, también apareció en una de las escenas musicales más memorables de la versión de Tom Hooper de Los miserables, que protagonizaron Hugh Jackman, Russell Crowe y Anne Hathaway en 2012.

La noticia de su muerte coincide justo cuando están apareciendo los primeros nombres del nuevo reparto de la serie de HBO Max está realizando sobre los libros originales de la saga de Harry Potter. Ficción que se espera se estrene en 2026.