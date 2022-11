Muere con 49 años Julie Powell, la escritora que inspiró 'Julie & Julia' con Amy Adams y Meryl Streep

Julie Powell, conocida escritora y bloguera de cocina, ha muerto a los 49 años en su casa de Olivebridge, New York.

Así lo ha revelado The New York Times, que informa de que Powell sufrió un paro cardiaco.

Julia se hizo muy conocida en 2009 tras inspirar 'Julie & Julia', la película de Hollywood donde Amy Adams la interpretó, junto a Meryl Streep. La historia se basó en el blog que Powell creó años antes, llamado Julie/Julia Project, donde probaba todas las 524 recetas del libro de cocina de Julia Child.

Tras un gran éxito, su historia se convirtió en un libro, 'Julie and Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen', y a su vez el libro fue adaptado a la gran pantalla por Nora Ephron en lo que fue su última película antes de morir.

Amy Adams en 'Julie & Julia' | Columbia Pictures

El guion se basó en dicho libro a la vez que las memorias de Julia Child, 'My Life in France', donde hablaba de su vida en los años en los que estaba escribiendo el libro original que comenzó todo: 'Mastering the Art of French Cooking'.

Así, con saltos entre 1950 y 2002, narraba las vidas de Julie y Julia, Powell y Child, con las actuaciones de Streep y Adams.

Julie Powell llegó a publicar otro libro, 'Cleaving: A Story of Marriage, Meat, and Obsession', aunque no tuvo la misma recepción de su aclamado blog y la historia de las 'Julias'.

Su muerte ha sido recibida con tristeza en el mundo literario neoyorkino y deja atrás a sus padres, su hermano y su marido.